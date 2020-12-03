Известная холодными оттенками электроники и экспериментами со звуком группа Phoria достигла небывалых высот в искусстве написания камерных, трогающих за душу пьес. В этом году она сменила вектор своего звучания в сторону абстрактной неоклассики и представила новый студийный альбом Caught a Black Rabbit. «В этом альбоме, идея которого вынашивалась 20 лет, заключена любовь к великим композиторам, оказавшим огромное влияние на все наше творчество — Сен-Сансу, Дебюсси, Равелю, Копленду и Элгару. После постпоп-прошлого нашей группы мы впервые осмелились внести свой вклад в инструментальный, теперь уже неоклассический мир», — признаются музыканты.

Caught a Black Rabbit — это получасовое путешествие из десяти произведений записано на легендарной студии Abbey Road с ансамблем из 12 музыкантов, а также при участии вернувшегося в состав группы основателя Джеба Хардвика. Музыка Phoria источает очарование, искреннюю страсть и чрезвычайно тонкие эмоции и дает возможность взглянуть на привычное звучание коллектива под другим углом. Две пьесы, Mass и Nouveau-Ne, являются неоклассическими аранжировками ранее изданных работ коллектива.

Британский ансамбль Phoria под руководством Трэвина Ховарда соединяет завораживающие мелодии, элегантные аранжировки и неземной вокал, создавая красивую, эклектичную музыку с различными влияниями, от Sigur Rós до Джеймса Блейка. В первой половине 2010-х квинтет прославился благодаря своим запоминающимися звуковыми ландшафтами и мини-альбомами Bloodworks и Display. В 2016-м увидел свет его студийный дебют Volition, звучание которого спустя четыре года получило органичное развитие в Caught A Black Rabbit.