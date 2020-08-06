[vc_row][vc_column][vc_column_text]Известная холодными оттенками электроники и экспериментами со звуком группа Phoria достигла небывалых высот в искусстве написания камерных, трогающих за душу пьес. В этом году она меняет вектор своего звучания в сторону абстрактной неоклассики и представляет первый сингл со своего нового студийного альбома Caught a Black Rabbit, который выйдет 13 ноября. Current записан на легендарной студии Abbey Road с ансамблем из 12 музыкантов, а также при участии вернувшегося в состав группы основателя Джеба Хардвика. Произведение источает очарование, искреннюю страсть и чрезвычайно тонкие эмоции и дает возможность взглянуть на привычное звучание коллектива под другим углом. По словам фронтмена Phoria Трэвина Ховарда, Current выступает центральным элементом альбома, мостиком между чувственными гармониями нашего дебютного альбома Volition и более амбициозными аранжировками, характерными для нового Caught A Black Rabbit.

Британский ансамбль Phoria под руководством Трэвина Ховарда соединяет завораживающие мелодии, элегантные аранжировки и неземной вокал, создавая красивую, эклектичную музыку с различными влияниями, от Sigur Rós до Джеймса Блейка. В первой половине 2010-х квинтет прославился благодаря своим запоминающимися звуковыми ландшафтами и мини-альбомами Bloodworks и Display. В 2016-м увидел свет его студийный дебют Volition, звучание которого спустя четыре года получило органичное развитие в Caught A Black Rabbit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]