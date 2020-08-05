Снятое в заброшенном советском поселке Пирамида на Шпицбергене видео повествует о возвращении одного из его жителей, Натальи, в некогда процветающее родное место спустя 20 лет. Ее чувство ностальгии по ушедшим временам, тоска по умершей сестре и всепоглощающая меланхолия по возвращении в покинутое людьми место представлены в виде стихотворения на русском языке. Текст поэтессы Лизы Бостон читает Лилия Мэй. Под спокойную пьесу Saudade da Gaia из альбома Henosis Юпа Бевинга чередуются кадры с холодными, безмолвными пейзажами полярного архипелага. «Физически и метафизически этот пейзаж отражает глубокое эмоциональное состояние меланхолии, когда теряешь то, что любишь. Эхо ностальгии в сердце, — говорит композитор. — Это произведение о глубокой тоске, которую человечество испытывает по отношению к Матери-Земле».

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.