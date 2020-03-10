Падение Короля Лира в пропасть безумия блестяще запечатлено в закрученном, удушающем саундтреке Филипа Гласса для струнного квартета. Изначально созданная для бродвейской постановки трагедии Шекспира в 2019 году музыка сопровождает каждый драматический поворот сюжета и фокусируется на хрупкости и умственной слабости Лира. По признанию композитора, на создание партитуры у него ушло около месяца. Днем маэстро посещал репетиции, а вечером садился за написание музыки. Общая продолжительность партитуры с участием струнного квартета составила около часа. В трех произведениях звучит голос английской актрисы Рут Уилсон (Ruth Wilson), исполнившей роль младшей дочери короля Лира Корделии.

В знаменитой трагедии Уильяма Шекспира стареющий король Лир делит свое имущество между тремя дочерьми, в конечном итоге отказывая в доле своей младшей и самой любимой, потому что та не признается публично в своей любви к нему. Решение приводит к хаосу, предательствам в королевстве и безумию монарха.

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.