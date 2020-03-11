Новая полноформатная работа французского композитора получила название Aurora. В нее вошли 16 произведений, включая фортепианную версию классического трека Polynomial-C Ричарда Дэвида Джеймса, более известного как Aphex Twin. В студии он использовал два рояля, струнное трио, а также другие инструменты, семплы и электронные эффекты. Четыре пьесы композитор сыграл на пианино. С помощью педали удержания звука он придал им кинематографическое, сокровенное звучание. Работа над альбомом шла около двух лет — период, который сам Максан описывает как «годы одиночества».

«Я хотел выйти за рамки соло фортепиано, характерного для моего раннего творчества, и снова вдохновлялся минимализмом, музыкой к фильмам и новой волной. Поэтому продолжительность пьес на альбоме короткая, как у поп-композиций. В процессе сочинения я опираюсь на формулы поп-музыки, несмотря на то, что моими источниками вдохновения по-прежнему остаются Бетховен, Дебюсси, Филип Гласс, Арво Пярт и Рюити Сакамото», — делится подробностями Сира.

Первым успехом Максана Сира (Maxence Cyrin) на ниве композиторства стали два кавер-альбома — Novö Piano, в котором он переосмыслил хиты в жанрах инди-рок, поп и электро, а также Modern Rapsodies, посвященный техно. Вслед за ними французский пианист с головой посвятил себя авторской музыке, которой присущи романтические настроения и кинематографическое звучание. Ложная простота музыки Сира объясняется его продуманными мелодиями и гармониями, еле уловимой алхимией, в которой каждая нота предполагает, что другие еще не сыграны. Прекрасно знакомый с работами Сати, Шопена и Гласса Максан создает сложные аранжировки, не теряя при этом фирменной ясности. Эта утонченная простота привела его к сотрудничеству с такими престижными модными домами, как Chanel, Lanvin, Hermès и Valentino. Его композиции звучит в сериалах «Мистер Робот», «Оставленные» и часто служат музыкой для немого кино.