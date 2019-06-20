Выдающийся американский композитор выступил автором музыки к бродвейской постановке «Король Лир» режиссера Сэма Голда (Sam Gold) с участием актрисы Гленды Джексон (Glenda Jackson). В декабре прошлого года с Филипом Глассом связался продюсер Скотт Рудин (Scott Rudin), с которым композитор уже неоднократно работал над музыкой к фильмам и театральным постановкам, в частности к новой постановке пьесы Артура Миллера «Суровое испытание». По признанию Гласса, на создание партитуры к «Королю Лир» у него ушло около месяца. Днем композитор посещал репетиции, а вечером садился за написание музыки. Общая продолжительность партиутры с участием струнного квартета составила около часа. Осенью этого года она увидит свет в формате альбома на лейбле Филипа Гласса.

В знаменитой трагедии Уильяма Шекспира (William Shakespeare) стареющий король Лир делит свое имущество между тремя дочерьми, в конечном итоге отказывая в доле своей младшей и самой любимой, потому что та не признается публично в своей любви к нему. Решение приводит к хаосу, предательствам в королевстве и безумию монарха.

В свои 82 Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.