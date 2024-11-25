Композитору Бенджамину Бриттену поставят памятник у дома его детства25.11.24
Бенджамину Бриттену, выдающемуся британскому композитору XX века, будет установлен памятник напротив его родного дома в Лоустофт, графство Суффолк. Этот проект направлен не только на увековечение памяти о творческом пути Бриттена, но и на вдохновение будущих поколений.
Памятник будет изображать композитора в юности, когда уже начали проявляться его музыкальные способности. Скульптуру создал Иэн Ранк-Бродли, известный своими работами для британской королевской семьи. Проект инициировал ведущий Classic FM Зеб Соунс, который с 2021 года занимается сбором средств на установку памятника. На сегодняшний день было собрано 92 000 из необходимых 120 000 фунтов стерлингов благодаря благотворительным концертам и поддержке известных артистов и родственников композитора.
Бриттен, известный своими операми, включая «Питер Граймс» и «Билли Бадд», а также произведениями для молодежи, черпал вдохновение из местных пейзажей Лоустофта. Его творчество cделало его фигуру символом гуманизма в музыке.
Памятник будет подарен детям Лоустофта, подчеркивая важность следования мечтам и ценности искусства. Планируется, что его установка произойдет в ближайшее время, а сам проект символизирует не только дань уважения к Бриттену, но и признание его вклада в мировой музыкальный авангард.
Похожие новости
23 ноября — день рождения Людовико Эйнауди23.11.24
3 ноября отмечает свой день рождения один из самых влиятельных композиторов современности — Людовико Эйнауди...
Бруно Бавота поделился новым произведением «The Bells»22.11.24
Итальянский композитор Бруно Бавота представил новое произведение «The Bells». Эта композиция, выполненная в фирменном стиле Бавоты, сочетает...
Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches20.11.24
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила новый трек «Walking on the Golden Road» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches...
Новое произведение Шопена нашли спустя 200 лет19.11.24
В мире классической музыки произошло историческое событие: в одной из библиотек Нью-Йорка обнаружено неизвестное ранее произведение Фридерика Шопена...
Людовико Эйнауди исполнил «I Giorni» на лондонском вокзале16.11.24
Недавно на лондонском вокзале Сент-Пакрас Людовико Эйнауди исполнил одну из своих самых известных композиций, «I Giorni», а также...
15 ноября — день рождения композитора Дэвида Невью15.11.24
15 ноября отмечает свой день рождения американский композитор и пианист Дэвид Невью, чьи произведения стали...