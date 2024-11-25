Композитору Бенджамину Бриттену поставят памятник у дома его детства

25.11.24

Бенджамину Бриттену, выдающемуся британскому композитору XX века, будет установлен памятник напротив его родного дома в Лоустофт, графство Суффолк. Этот проект направлен не только на увековечение памяти о творческом пути Бриттена, но и на вдохновение будущих поколений.

Памятник будет изображать композитора в юности, когда уже начали проявляться его музыкальные способности. Скульптуру создал Иэн Ранк-Бродли, известный своими работами для британской королевской семьи. Проект инициировал ведущий Classic FM Зеб Соунс, который с 2021 года занимается сбором средств на установку памятника. На сегодняшний день было собрано 92 000 из необходимых 120 000 фунтов стерлингов благодаря благотворительным концертам и поддержке известных артистов и родственников композитора.

Бриттен, известный своими операми, включая «Питер Граймс» и «Билли Бадд», а также произведениями для молодежи, черпал вдохновение из местных пейзажей Лоустофта. Его творчество cделало его фигуру символом гуманизма в музыке.

Памятник будет подарен детям Лоустофта, подчеркивая важность следования мечтам и ценности искусства. Планируется, что его установка произойдет в ближайшее время, а сам проект символизирует не только дань уважения к Бриттену, но и признание его вклада в мировой музыкальный авангард.

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