В течение многих лет режиссер Микки Лемл (Mickey Lemle) снимал портрет Его Святейшества Далай-ламы во время поездок по миру, а тот рассказывал о своей жизни, сострадании, учении и делах. Оригинальную музыку к фильму The Last Dalai Lama? написали американский композитор Филипп Гласс и тибетский музыкант Тензин Чогьял (Tenzin Choegyal). Партитуру исполнили лично Гласс и Майкл Рисман (фортепиано), Тензин Чогьял (вокал, народные тибетские инструменты), Тим Фейн (скрипка), Роберт Блэк (контрабас) и струнный квартет Scorchio. Традиционную буддийскую мантру «Ом мани падме хум» можно услышать в произведении Heart Strings в исполнении детского тибетского хора из 150 юных вокалистов. Альбом заканчивается глассовским живым исполнением Mad Rush, который композитор сочинил по случаю первого публичного выступления Далай-ламы в Нью-Йорке в 1978 году.

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.