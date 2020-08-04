Вышел саундтрек к фантастическому экшн-сериалу «Бессмертная гвардия» (The Old Guard) за авторством композиторов Дастина О’Хэллорана и Фолькера Бертельмана, больше известного как Hauschka. Это полнометражная экранизация одноименного комикса Грега Руки (Greg Rucka), который лично работал и над сценарием сериала. На протяжении веков отряд бессмертных воинов под руководством Андромахи Скифской (Шарлиз Терон) сражается со злом во имя человечества, и в современном мире им приходится скрывать свою сущность с особой тщательностью. Оригинальная звуковая дорожка получилась соответствующей — местами торжественной под стать финалу выигранной битвы, а порой драматичной, описывающей крутые повороты сюжета и непростые отношения героев. Резкие струнные, громогласные ударные и духовые, тревожные синтезаторы и легкие мелодии на препарированном фортепиано в качестве проблеска надежды.

Фолькер Бертельманн, также известный как Hauschka — это всемирно известный пианист, композитор и экспериментальный музыкант. Его саундтрек к фильму «Лев» в соавторстве с Дастином О’Хэллораном был удостоен премии AACTA и номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в 2017 году. Бертельманн написал музыку для большого количества фильмов и телешоу, таких как мини-сериалы «Патрик Мелроуз», «Порох», «Дублинские убийства», «Ваша честь» и художественных фильмов «Саммерленд», «Безбилетный пассажир» и «Под откос».

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым имульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.