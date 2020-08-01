Island Songs — это уникальный аудиовизуальный портрет Исландии, родины Оулавюра Арналдса. В 2016 году он побывал в семи городах страны и в каждом из них с местными музыкантами сочинял, записывал и исполнял новые произведения. В дополнение к выступлениям композитор снял полнометражный фильм о влиянии, которое Исландия оказывает на творчество артистов, а также другой жизни острова, который они называют домом. В качестве саундтрека к картине использованы произведения с одноименного альбома Арналдса.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds