«Цирковые дни и ночи» (Circus Days and Nights) — новая опера легендарного композитора Филипа Гласса, либреттиста Дэвида Генри Хванга (David Henry Hwang) и директора цирка Тильды Бьёрфорс (Tilde Björfors) основана на одноименном сборнике стихов американского поэта Роберта Лакса (Robert Lax). Постановка, созданная совместно с шведским цирком Cirkus Cirkör и Оперой Мальмё (Malmö Opera), представляет собой уникальное и удивительное сочетание цирка и оперы. «У меня уже десять лет были права на стихи Лакса, но я не мог написать оперу, потому что не встретил свой цирк. Когда я увидел постановку «Сатьяграхи» Тильды Бьёрфорс, меня осенило: «Вот же он!», — говорит американский мэтр.

Будучи молодым репортером, Лакс присоединился к цирковой труппе в США 1940-х годов и был очарован акробатикой и цирковым искусством. Для поэта цирк стал метафорой жизни и человеческого стремления: шатер, который разбирают и сооружают перед каждым новым выступлением, стремление артистов к совершенству, победы и неудачи. По сценарию сцена превращается в арену цирка с шатром, канатами, качелями и трапециями, а также парящим облаком и пушкой, заряженной человеком-ядром — удивительное место, где Роберт Лакс начинает свое путешествие по очаровательному миру цирка. Премьера оперы намечена на 29 мая и пройдет в формате прямой трансляции из Оперы Мальмё. Также недавно стало известно, что в марте 2022 года состоится премьера новой симфонии Филипа Гласса по случаю празднования 50-летия Кеннеди-центра и 85-летия самого композитора.

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.