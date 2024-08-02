Новая запись «Фортепианной сонаты» Филипа Гласса 2019 года в исполнении Дженни Лин на лейбле Steinway & Sons — вместе с долгожданными нотами, которые теперь доступны для предварительного заказа.

Фортепианная соната Филипа Гласса — это произведение, которое отражает уникальный стиль композитора. Оно состоит из трёх частей: первая часть начинается с плавно нарастающих мотивов, затем переходит к бурной деятельности и завершается нежной скорбью. Вторая часть характеризуется колебаниями рисунка в левой руке и продуманной мелодией в правой. Третья часть представляет собой стремительное и лёгкое произведение, напоминающее ревю из гласианских риффов.