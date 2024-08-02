Новая запись «Фортепианной сонаты» Филипа Гласса 2019 года в исполнении Дженни Лин

02.08.24

Новая запись «Фортепианной сонаты» Филипа Гласса 2019 года в исполнении Дженни Лин на лейбле Steinway & Sons — вместе с долгожданными нотами, которые теперь доступны для предварительного заказа.

Фортепианная соната Филипа Гласса — это произведение, которое отражает уникальный стиль композитора. Оно состоит из трёх частей: первая часть начинается с плавно нарастающих мотивов, затем переходит к бурной деятельности и завершается нежной скорбью. Вторая часть характеризуется колебаниями рисунка в левой руке и продуманной мелодией в правой. Третья часть представляет собой стремительное и лёгкое произведение, напоминающее ревю из гласианских риффов.

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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