Тщательно скрывающий подробности своей личной и профессиональной жизни американский композитор представил свой новый альбом кинематографической оркестровой музыки, получивший название Catalyst. 14 произведений, от эпических симфонических полотен с хором и церковным органом до легких фортепианных пьес с акустической гитарой, словно написаны для несуществующей компьютерной игры или масштабной киноэпопеи. Обложку для альбома, как и в случае с предыдущим студийным релизом, нарисовал молодой бруклинский художник Джефф Харпенау (Jeff Harpenau). Напомним, что дебютный альбом Питера Redemption вышел два года назад.

Питера Тота (Peter Toth) не стоит путать с его более медийным тёзкой из Венгрии — этот композитор родом из города Цинциннати, штат Огайо, о котором практически ничего неизвестно, кроме того, что он является автором двух оркестровых альбомов — Redemption (2017) и Catalyst (2019), — оркестрового бутлег-кавера на песню New Divide группы Linkin Park, а также стоит за электронным проектом Velocity’s Mishap. Его кинематографичная музыка наполнена невероятной эмоциональной силой, устремлена вперед и могла бы звучать в исторической драме или приключенческой видеоигре.