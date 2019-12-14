Оригинальный альбом Solemnis был выпущен на лейбле аргентинского композитора ad21 в год его основания, в 1998-м. Тираж тогда был ограничен всего одной тысячей компакт-дисков. В процессе его создания Бруно использовал такое винтажное оборудование, как MIDI-секвенсор Alesis MMT-8, синтезатор Kawai K4r, семплер Ensoniq EPS 16+, EMU Proteus 2 и 3 и процессор Alesis Quadraverb. Так вышло, что Бруно Санфилиппо записал Solemnis в последние годы своего пребывания на родине, в Аргентине. С 2000 года он постоянно проживает в Испании.

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.