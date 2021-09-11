Вышел новый альбом Patina знаменитого британского композитора и виолончелиста, в котором он исследует «присутствие отсутствия», бросает вызов самому себе и слушателю, чтобы узнать, что происходит, когда исчезает мелодия. В некоторых произведениях Питер, наоборот, оставил как можно больше места в аранжировке, чтобы сосредоточить внимание на мелодии, а не наращивать, нагнетать и подавлять ее. Часть композиций подкреплены насыщенными синтезаторными арпеджио, в них присутствуют глубокие басовые партии, размашистые струнные, но при этом нет соло виолончели.

Для своего пятого студийного альбома (не считая множества саундтреков к фильмам) Грегсон деконструировал музыку, буквально удалив основные мелодии из произведений, позволив атмосфере, текстурам и гармониям выйти на первый план, достигая в композиции равновесия. «Я хотел, чтобы виолончель звучала так, будто она находится у меня возле уха, когда я играю, а не посреди концертного зала. Я хотел добиться эффекта присутствия слушателя на том месте, где я сижу», — описывает идею Patina композитор. Напомним, недавно вышел саундтрек Грегсона к постановке Untitled for 7 Dancers танцевальной труппы Готье и Каэтано Сото (Cayetano Soto), который был записан при участии струнного квартета Кардуччи (Carducci Quartet) и виртуозного скрипача Даниэля Пиоро (Daniel Pioro).

Питер Грегсон (Peter Gregson) — британский композитор и виолончелист, работающий в авангарде новой музыкальной сцены. На его счету несколько студийных альбомов, музыка к театральным постановкам Алана Рикмана, Роджера Мичелла, Каэтано Сото, балетов Ballet BC, Joffrey Ballet, Dutch National Ballet, сериалам «Новый Папа» Паоло Соррентино и «Бриджертоны», модных брендов Balenciaga, Ralph Lauren и Pat McGrath.