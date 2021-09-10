Австралийский композитор в составе Luke Howard Trio выпустил долгожданный, четвертый по счету в дискографии коллектива альбом The Sanctuary. Трио Люка Ховарда — это собственно сам Люк Ховард, контрабасист Джонатан Зайон и барабанщик Дэниел Фарруджа. Альбом из 12 произведений был записан еще в 2017 году в Мельбурне. «Трио вплетает гипнотические узоры в иммерсивную среду», — сопровождают кратким и загадочным комментарием свою новую работу авторы. Презентация The Sanctuary состоится на Мельбурнском международном джазовом фестивале (Melbourne International Jazz Festival). Напомним, недавно Люк Говард представил новое произведение Passion / Sleep, записанное совместо с Будапештским художественным оркестром (Budapest Art Orchestra), которое станет частью будущего и пока не поименованного альбома композитора. В его создании также принимает популярный австралийский народный исполнитель Ngulmiya.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.