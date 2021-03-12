Вышел оригинальный саундтрек к видеоигре Boundless, созданный шотландским виолончелистом в соавторстве с аранжировщиком Сэмом Томпсоном (Sam Thompson). Игра является классическим представителем сендбокс (открытого мира-песочницы), жанра онлайн-игр в духе Minecraft, где у пользователей есть много возможностей для создания собственного внутриигрового контента и терраформинга. Игрок Boundless примеряет на себя роль сезонного охотника, прирожденного воина, фермера, ремесленника и торговца, который исследует и пытается выжить в мистическом мире, наполненном порталами в другие измерения.

Альбом включает двадцать произведений на стыке неоклассики и электронной музыки, где ведущую роль играет виолончель Грегсона. По его словам, это лишь скромная выжимка из оригинального саундтрека, который включает 12 с половиной часов музыки, созданной в 2016-2017 годах. Сама игра увидела свет в 2018-м. Напомним, недавно Питер выпустил концертный альбом под названием An Evening at Capitol Studios, музыка из которого также прозвучала в популярном сериале Netflix «Бриджертоны» (Bridgerton). В настоящее время композитор записывает свой пятый студийный альбом, который выйдет в 2021 году.

Питер Грегсон (Peter Gregson) — британский композитор и виолончелист, работающий в авангарде новой музыкальной сцены. На его счету четыре студийных альбома, музыка к театральным постановкам Алана Рикмана, Роджера Мичелла, Каетано Сото, балетов Ballet BC, Joffrey Ballet, Dutch National Ballet, сериалам «Новый Папа» Паоло Соррентино и «Бриджертоны», модных брендов Balenciaga, Ralph Lauren и Pat McGrath.