Для своего следующего проекта Карлос Сипа переосмыслил четыре свои ранее изданные фортепианные пьесы и записал одну совершенно новую в антураже великолепного и в настоящее время пустующего зала культурного центра Alte Kongresshalle в Мюнхене. Дата выхода нового мини-альбома Munich Session не сообщается.

В преддверии релиза он представил видео, на котором исполняет произведение Today and it’s gone. Первоначально написанное для второго альбома композитора All Your Life You Walk оно было одним из первых, определивших композиторский и исполнительский почерк Карлоса Сипы — плотную полиритмическую структуру и мелодии, которые раскрываются по ходу развития произведения. Это одна из немногих старых работ, которые композитор играет по сей день, поэтому было очевидно, что она войдет в его новый мини-альбом Munich Session. Напомним, предыдущий альбом Карлоса Сипы под названием Correlations, сыгранный на 11 роялях, увидел свет в прошлом году.

Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлоса Сипа можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.