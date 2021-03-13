Жан-Мишель Бле написал фортепианную аранжировку песни Signal продюсера CRi, в оригинальной версии которой спел популярный канадский исполнитель Даниэль Беланже (Daniel Bélanger). Это далеко не первое сотрудничество композитора со своим многообещающим коллегой из Квебека — два года назад CRi сделал электронный ремикс на произведение Blind из последнего студийного альбома Жан-Мишеля Dans Ma Main. Заглавное произведение из альбома Жан-Мишель сыграл во время карантина на фестивале Festival La Noce, а недавно подготовил акустическую программу из своих лучших произведений и исполнил их в своей домашней гостиной на пианино.

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.