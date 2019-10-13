Вышла новая биография Питера Грегсона (Peter Gregson) в альманахе композиторов.

Питер Грегсон — один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки. Первой его крупной авторской работой в кино стал саундтрек к «Версальскому роману», который принес Грегсону две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах. Творчество композитора не знает границ — сегодня он переосмысливает канонические шедевры классиков, а завтра пишет струнные аранжировки для современных поп-звезд. Теплый, полнокровный звук виолончели в произведениях и исполнениях Питера часто вступает в диалог с колючими электронными ритмическими текстурами.

Подробнее с творчеством британского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/gregson