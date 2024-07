В 2019 году на лейбле «Неоклассика» вышел студийный дебют Игоря Хабарова, получивший название Changing Colors. Альбом посвящен временам года по образцу сезонных циклов Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Цикл стартует с экспрессивного мая, плавно перетекает в энергичное лето, через тоскливую осень приводит к зимним метелям и завершается позитивными, легкими весенними мелодиями. В эксклюзивном интервью «Неоклассике» петербургский композитор рассказал, что стоит за созданием каждого произведения. Читайте подробнее в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Еще весной Игорь выпустил видеоклип, в котором в свойственной ему экспрессивной манере исполняет композицию из альбома под названием Out of the Blue.

Ближайшие концерты, на которых автор сыграет свой новый альбом, пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростов-на-Дону и Москве в феврале 2020 года. Список городов будет пополняться — следите за анонсами. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/khabarov