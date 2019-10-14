Автор мрачного саундтрека к первой части триллера «Оно» написал музыку к его сиквелу, которая также леденит кровь в жилах и весьма удачно сопровождает самые пугающие и волнительные моменты картины, при помощи одних только музыкальных средств наводя на зрителя всепоглощающий ужас.

«Оно» — фильм ужасов режиссера Андреса Мускетти (Andrés Muschietti), экранизация одноименного романа американского писателя Стивена Кинга (Stephen King), рассказывающая о подростках, которых терроризирует Пеннивайз, существо, принимающее разные обличия, черпающее силу из их страхов, ненависти и разочарования. Действие второй части происходит спустя 27 лет после событий, описанных в первой части фильма. Обе части являются ремейком одноименной картины 1990 года режиссера Томми Ли Уоллеса.

Бенджамин Уоллфиш (Benjamin Wallfisch) — британский композитор, дирижер и пианист, член Королевской академии музыки в Лондоне, автор музыки более чем к 60 фильмам, среди которых «Шазам!», «Проклятие Аннабель», «Хеллбой», «Бегущий по лезвию 2049». В 2017 году совместно с Фарреллом Уильямсом и Хансом Циммером (Hans Zimmer) номинировался на «Золотой глобус» за музыку к биографической драме «Скрытые фигуры». Тесно сотрудничает с Remote Control Productions — фирмой Ханса Циммера, занимающейся созданием музыки к фильмам и видеоиграм.