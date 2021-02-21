Люксембургский композитор представил свой новый альбом On Early Music весьма необычным способом — во время прямой трансляции записи в парижском театре «Ла Скала» (La Scala Paris). Будущий студийный релиз будет целиком посвящен ранней музыке как дань уважения к первоисточникам. Франческо Тристано далеко не впервые по-новому интерпретирует академическую музыку. В своих предыдущих работах пианист обращался к творчеству Иоганна Себастьяна Баха, Мориса Равеля, Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского, а также Джона Кейджа. Напомним, предыдущий альбом композитора под названием Tokyo Stories вышел два года назад.

Франческо Тристано (Francesco Tristano) — экспериментальный пианист и композитор с классическим образованием престижной Джульярдской школы, универсальность которого впечатляет. Юноша родился в Люксембурге и сделал себе имя не только на классической сцене, но также в джазовой и электронной музыке. В одном релизе он может собрать таких разноплановых композиторов, как Джон Кейдж и Иоганн Себастьян Бах или Морис Равель и Игорь Стравинский. В то же время он издает свои ритмически захватывающие, экспериментальные работы на лейбле Infiné. Тристано не видит в таких творческих скитаниях противоречия. Наоборот, он пытается подчеркнуть связь шедевров великих классиков с концептуальными манифестами пионеров техно. На первый взгляд она неочевидна, но с течением времени приходит понимание ее явного присутствия: ритмические и гармонические элементы Баха можно найти и в поп-музыке.