Обновлённый сольный альбом Out of Sound композитора Рюити Сакамото доступен на виниле

Обновлённый сольный альбом Out of Sound был выпущен в 2009 году. Материалы, оставшиеся после работы над режиссёрской версией Рюичи Сакамото, были обработаны, к названию добавлена буква «R», и альбом был недавно выпущен на виниловых пластинках, компакт-дисках и цифровых носителях. Также была представлена неизданная песня 081121_high.

Все композиции являются инструментальными и представляют собой тихие произведения, в которых основное внимание уделяется фортепиано и природным звукам. Среди приглашённых гостей — Fretwork из британской группы старинной музыки Тамуми Хигашино и струнные инструменталисты разных жанров, такие как Kanshi Oyamada, Hirotaka Shimizu, Hirotaka, Christian Fenes и Rob Moose. Они участвовали в создании композиций Nanto Ryukai, вдохновлённых арктическим опытом, полученным во время работы над альбомом. Позже «Ледник» был использован в фильме «Возрождение: Пробуждение» (режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2016 год), а «Хибари» и «Хвит» также были использованы в фильме «Монстр» (режиссёр Ёдзиро Такитани, 2023 год).

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