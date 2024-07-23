Обновлённый сольный альбом Out of Sound композитора Рюити Сакамото доступен на виниле

23.07.24

Обновлённый сольный альбом Out of Sound был выпущен в 2009 году. Материалы, оставшиеся после работы над режиссёрской версией Рюичи Сакамото, были обработаны, к названию добавлена буква «R», и альбом был недавно выпущен на виниловых пластинках, компакт-дисках и цифровых носителях. Также была представлена неизданная песня 081121_high.

Все композиции являются инструментальными и представляют собой тихие произведения, в которых основное внимание уделяется фортепиано и природным звукам. Среди приглашённых гостей — Fretwork из британской группы старинной музыки Тамуми Хигашино и струнные инструменталисты разных жанров, такие как Kanshi Oyamada, Hirotaka Shimizu, Hirotaka, Christian Fenes и Rob Moose. Они участвовали в создании композиций Nanto Ryukai, вдохновлённых арктическим опытом, полученным во время работы над альбомом. Позже «Ледник» был использован в фильме «Возрождение: Пробуждение» (режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2016 год), а «Хибари» и «Хвит» также были использованы в фильме «Монстр» (режиссёр Ёдзиро Такитани, 2023 год).

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Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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