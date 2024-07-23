Композитор Ханс Циммер выступил на музыкальном фестивале BST в лондонском Гайд-парке

BST в Гайд-парке — это ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в Лондоне. Фестиваль был впервые организован в 2013 году и с тех пор стал одним из самых популярных летних событий в городе. В рамках фестиваля проходят выступления известных музыкантов, а также различных групп и исполнителей.