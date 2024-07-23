Композитор Ханс Циммер выступил на музыкальном фестивале BST в лондонском Гайд-парке

Композитор Ханс Циммер принял участие в фестивале BST в Гайд-парке. Взгляните на репетицию концерта в Гайд-парке, посвящённого 30-летию Андреа Бочелли. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db
Композитор Ханс Циммер выступил на музыкальном фестивале BST в лондонском Гайд-парке22.07.24
BST в Гайд-парке — это ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в Лондоне. Фестиваль был впервые организован в 2013 году и с тех пор стал одним из самых популярных летних событий в городе. В рамках фестиваля проходят выступления известных музыкантов, а также различных групп и исполнителей.
Прямо сейчас в городах России проходят концерты «Саундтреки Ханса Циммера» оркестра CAGMO. Информация и билеты: https://cagmo.ru/hzost
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