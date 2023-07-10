Композитор Оулавюр Арналдс провел прямой эфир концерта на горе Хаферси в Исландии, где представил свой новый трек Hafursey (Yfir), являющийся результатом внесенных композитором на протяжении пяти лет изменений в произведение Undir из альбома re:member.

Хаферси – инзельберг (палагонитовая гора), расположенный на северной стороне Мюрдалссандура, недалеко от вулкана Катла в Исландии. Отличительной особенностью этого уникального места является её великолепное разнообразие дикой природы: от обширных долин вулканического песка до ледников и водопадов.

Yfir – это музыкальное путешествие сквозь времена года Исландии и её колорит. В одно мгновением музыка вздымается с мощным приливом, отражая громоподобное рычание далекого вулкана; в другое – вызывает ощущение спокойствия и безмятежности, эхом отражая покой, найденный в уединенных долинах и фьордах.

Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) — гений исландской неоклассики, автор музыки к сериалам «Убийство на пляже», «Защищая Джейкоба», «Электрические сны Филипа К. Дика». Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.