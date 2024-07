Letters from Nowhere – третий и финальный альбом Стефано Гуццетти из серии Piano Book. На протяжении почти десятилетия звуковая палитра альбома постепенно менялась и эволюционировала, начиная с At home, первой части, где преобладала акустическая и минималистичная выразительность инструмента, и продолжая с Short stories, второй части, где ноты приобрели электронные оттенки резонанса, объединяя фортепиано с коллекцией винтажных синтезаторов.

Альбом Letters from Nowhere представляет собой параллели между воображаемыми местами и душевными состояниями человека, которым композитор уделяет немало времени для передачи динамичности одного мгновения, безграничности отчаяния, а также радости от новых знакомств с людьми и местами. Включая такие треки, как Shoji и Tokyo at night, этот альбом также является своеобразной Одой любви к стране восходящего солнца – Японии.

At home был выпущен под номером каталога 051, а Short stories – под номером 105. Заключительный альбом Стефано Гуццетти выходит под номером 150 в каталоге Home Normal. Случайно или неслучайно, этот третий выпуск в альбоме становится лучшим завершением этого музыкального путешествия, начавшегося еще в 2014 году.

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.