

Радио KEXP опубликовало запись полного выступления Оулавюра Арналдса (Ólafur Arnalds) в KEX Hostel во время фестиваля Iceland Airwaves 2018 в Рейкъявике. На видео звучат композиции Árbakkinn, Unfold, Saman, Nyepi и Doria с последнего альбома композитора «re:member». Оулавюру аккомпанируют струнный квартет и перкуссионист, сам он играет на пианино и синтезаторе. За спиной музыкантов стоят два дисклавира, которые с помощью генеративного алгоритма самостоятельно воспроизводят мелодии, являясь органичным продолжением музыкальной мысли пианиста.

В перерывах между композициями Арналдс рассказал историю появления программы All Strings Attached с дисклавирами и создания композиции Nyepi. Последняя посвящена празднованию Нового года в одном из регионов Индонезии. В этот день местные жители сохраняют обет молчания, не пользуются гаджетами и отключают доступ в интернет.

Оулавюр Арналдс — известный композитор из Исландии, лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes, друг и соратник немецкого пианиста Нильса Фрама. Произведения музыканта стали саундтреками к популярным кинофильмам («Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры»), телесериалам («Убийство на пляже», «Подари мне убежище») и к современной балетной постановке Dyad 1909.