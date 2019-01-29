Бытует ошибочное мнение, что на фоне классической музыки электронная кажется вторичной. Композиторы из этой подборки на своем примере доказывают, как два, казалось бы, несовместимых жанра могут органично дополнять друг друга, рождая синергию. Выжимая максимум из своего оборудования, чувственные фортепианные мелодии и пассажи струнных они с ювелирной точностью инкрустируют мерцающимими глитчами, эффектами и аппаратными шумами.



Вышла первая часть цикла статей «Неоклассики, которые используют электронные инструменты» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/10electro-01