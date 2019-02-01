Дэвид Хикен подкупает искренностью и в эпоху рационализма и технократии остается одним из последних композиторов-романтиков. Тонкий, взыскательный интерпретатор родом из графства Шропшир редко дает концерты и с поклонниками общается преимущественно с помощью видеоблога. Концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске стали настоящим новогодним подарком российским поклонникам современной классической музыки. Редакция “Неоклассики” не упустила возможности задать несколько вопросов неуловимому виртуозу.

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