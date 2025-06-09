Оскар Шустер сделал музыкальное видео на компьютере 1985 года

Немецкий композитор и мультиинструменталист Оскар Шустер представил необычный музыкальный видеопроект, выполненный с использованием компьютера Commodore Amiga, выпущенного в 1985 году. Музыкант рассказал о процессе создания видео в своих социальных сетях, отметив, что работа над проектом заняла более года.

Оскар Шустер известен тем, что самостоятельно снимает видеоклипы на свои композиции с 2011 года. С 2016 года его постоянным соавтором и партнером в создании видео является художница Энджи Сиверия. Каждое музыкальное видео становится для дуэта своеобразным творческим вызовом: ранее они создавали ролики из тысяч аналоговых фотографий, а также из сотен кадров, нарисованных вручную.

Создание нового видео стало, по признанию Шустера, их самым сложным проектом. Музыкант с детства увлекается старыми компьютерами, на которых когда-то сам играл и экспериментировал. Коллекцию таких машин он до сих пор хранит в своей студии.

Для этого проекта Шустер выбрал легендарный компьютер Commodore Amiga, который в свое время опережал аналоги по качеству графики и звука. «В то время, когда большинство домашних компьютеров отображали 16 цветов или даже черно-белую картинку, Amiga мог выводить изображения с 4096 цветами, что было почти фотореалистично», — объясняет музыкант. В 80-х и 90-х этот компьютер активно использовали для создания цифрового искусства, анимации и даже CGI для телевизионных шоу, таких как Babylon 5.

Технические ограничения потребовали от Шустера нестандартного подхода. Для работы над видео ему пришлось самостоятельно написать видеоредактор для Amiga, поскольку готовых инструментов для создания современных видеоклипов на таком устройстве просто не существует. Процесс оказался крайне трудоемким и затратным по времени.

«Это, вероятно, был самый неэффективный способ сделать видео, — отмечает Шустер. — Но временами это приносило огромное удовольствие и напоминало мне, каково это — создавать что-то ради самого процесса, как в детстве, когда не требовалось практического смысла, а двигало лишь любопытство и радость открытия».

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