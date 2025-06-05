Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к фильму Smoking Tigers

Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к фильму Smoking Tigers05.06.25
Японский композитор, вибрафонист и маримбист Масаёси Фудзита анонсировал выход оригинального саундтрека к дебютному полнометражному фильму корейско-американского режиссёра Со Ён Шелли Йо — Smoking Tigers. Полная версия саундтрека выйдет 19 июня на лейбле Erased Tapes Music.
В преддверии релиза альбома Фудзита также опубликовал первую композицию из саундтрека — Model Home Magic Moment. По словам композитора, именно эта сцена оказалась одной из самых сложных для музыкального сопровождения:
«Это, возможно, была самая трудная сцена для написания музыки — из-за её эмоциональной динамики и необходимости подстроиться под каждое движение актёров. Я доволен и горжусь тем, как всё получилось», — комментирует Фудзита.
Фильм Smoking Tigers, действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе в начале 2000-х, рассказывает историю замкнутой корейско-американской подростки Хаён. Она попадает в окружение обеспеченных сверстников из элитного учебного лагеря и начинает скрывать свои страхи, проблемы в семье и социальное происхождение, сталкиваясь с внутренними конфликтами и ранним взрослением.
Саундтрек Масаёси Фудзиты создаёт звуковое пространство, отражающее хрупкое эмоциональное состояние героини и атмосферу культурного напряжения, характерного для жизни иммигрантов второго поколения. Традиционные акустические инструменты — вибрафон, маримба и струнные — служат основой для звукового ландшафта, который одновременно медитативен и напряжён.
Альбом выйдет 19 июня. Для Фудзиты этот проект стал очередным примером его тонкого взаимодействия с визуальным искусством: композитор известен своими кинематографичными партитурами, сочетающими минимализм, нюансированную перкуссию и эмоциональную выразительность.
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