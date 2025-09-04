Оскар Шустер поделился новым клипом на композицию «Odeon»

Немецкий композитор и пианист Оскар Шустер выпустил музыкальный клип на произведение «Odeon». Композиция получила визуальное воплощение, созданное самим автором.

Шустер рассказал, что «Odeon» появилась как мелодия-заклинание — музыка, сочетающая в себе черты обряда и чарующей интонации. Именно это ощущение он попытался перенести в видеоряд, обратившись к необычному техническому решению: монтаж клипа был выполнен на старом компьютере Amiga 500 с ЭЛТ-экраном. Для этой задачи музыкант собственноручно разработал видеоредактор, на который ушло полтора года работы.

В клипе снялась художница и соавтор Шустера по предыдущим проектам Энджи Сиверия, также отвечавшая за костюмы и грим. Концепция, операторская работа и финальный монтаж принадлежат самому композитору.

Таким образом, «Odeon» становится не только музыкальным произведением, но и примером междисциплинарного творчества, в котором прошлое технологии сочетается с современными художественными поисками.

Читайте также: Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди и его сына, Лео Эйнауди