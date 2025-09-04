Оскар Шустер поделился новым клипом на композицию «Odeon»

04.09.25

Немецкий композитор и пианист Оскар Шустер выпустил музыкальный клип на произведение «Odeon». Композиция получила визуальное воплощение, созданное самим автором.

Шустер рассказал, что «Odeon» появилась как мелодия-заклинание — музыка, сочетающая в себе черты обряда и чарующей интонации. Именно это ощущение он попытался перенести в видеоряд, обратившись к необычному техническому решению: монтаж клипа был выполнен на старом компьютере Amiga 500 с ЭЛТ-экраном. Для этой задачи музыкант собственноручно разработал видеоредактор, на который ушло полтора года работы.

В клипе снялась художница и соавтор Шустера по предыдущим проектам Энджи Сиверия, также отвечавшая за костюмы и грим. Концепция, операторская работа и финальный монтаж принадлежат самому композитору.

Таким образом, «Odeon» становится не только музыкальным произведением, но и примером междисциплинарного творчества, в котором прошлое технологии сочетается с современными художественными поисками.

Читайте также: Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди и его сына, Лео Эйнауди

Оскар Шустер поделился новым клипом на композицию «Odeon»

Оскар Шустер — первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах». Билеты и информация: https://cagmo.ru/eost

Похожие новости

Макс Рихтер рассказал о своём новом альбоме Sleep Circle

04.09.25Макс Рихтер рассказал о своём новом альбоме Sleep Circle

Макс Рихтер готовит к выходу новый альбом Sleep Circle, релиз которого состоится 5 сентября. Работа приурочена к десятилетию его масштабного проекта Sleep...

Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди и его сына, Лео Эйнауди

02.09.25Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди с его сыном, Лео Эйнауди

Einaudi vs Einaudi — EP, в рамках которого Лео Эйнауди предлагает новый взгляд на восемь композиций из альбома Людовико Эйнауди The Summer Portraits...

Дзё Хисаиси впервые написал саундтрек для Голливудского фильма

29.08.25Дзё Хисаиси впервые написал саундтрек для Голливудского фильма

Главный композитор студии Ghibli Дзё Хисаиси впервые создал саундтрек для голливудского кино — романтической фантазии «A Big Bold Beautiful Journey»...

Саундтрек Говарда Шора к «Властелину Колец» занял первое место в Зале Славы киномузыки на Classic FM

27.08.25Саундтрек Говарда Шора к «Властелину Колец» занял первое место в Зале Славы Киномузыки на Classic FM

Канадский композитор Говард Шор, лауреат премий «Оскар» и «Грэмми», третий год подряд занимает первую строчку в Classic FM Movie Music Hall of Fame...

Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA

25.08.25Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA

Пластинка стала результатом личного опыта автора — она была вдохновлена периодом бессонницы, которую Кидо переживал во время работы над Stories in White...

Такахиро Кидо представил второй главный сингл «Northern waltz» с нового сольного альбома

11.08.25Такахиро Кидо представил второй главный сингл «Northern waltz» с нового сольного альбома «INSOMNIA»

Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, выпустил второй главный сингл «Northern waltz» с грядущего сольного альбома INSOMNIA...

Показать больше
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10 стр. 2 , помещ. 5н

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402