Оскар Шустер поделился новым клипом на композицию «Odeon»04.09.25
Немецкий композитор и пианист Оскар Шустер выпустил музыкальный клип на произведение «Odeon». Композиция получила визуальное воплощение, созданное самим автором.
Шустер рассказал, что «Odeon» появилась как мелодия-заклинание — музыка, сочетающая в себе черты обряда и чарующей интонации. Именно это ощущение он попытался перенести в видеоряд, обратившись к необычному техническому решению: монтаж клипа был выполнен на старом компьютере Amiga 500 с ЭЛТ-экраном. Для этой задачи музыкант собственноручно разработал видеоредактор, на который ушло полтора года работы.
В клипе снялась художница и соавтор Шустера по предыдущим проектам Энджи Сиверия, также отвечавшая за костюмы и грим. Концепция, операторская работа и финальный монтаж принадлежат самому композитору.
Таким образом, «Odeon» становится не только музыкальным произведением, но и примером междисциплинарного творчества, в котором прошлое технологии сочетается с современными художественными поисками.
Читайте также: Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди и его сына, Лео Эйнауди
Оскар Шустер — первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах». Билеты и информация: https://cagmo.ru/eost
Похожие новости
Макс Рихтер рассказал о своём новом альбоме Sleep Circle04.09.25
Макс Рихтер готовит к выходу новый альбом Sleep Circle, релиз которого состоится 5 сентября. Работа приурочена к десятилетию его масштабного проекта Sleep...
Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди и его сына, Лео Эйнауди02.09.25
Einaudi vs Einaudi — EP, в рамках которого Лео Эйнауди предлагает новый взгляд на восемь композиций из альбома Людовико Эйнауди The Summer Portraits...
Дзё Хисаиси впервые написал саундтрек для Голливудского фильма29.08.25
Главный композитор студии Ghibli Дзё Хисаиси впервые создал саундтрек для голливудского кино — романтической фантазии «A Big Bold Beautiful Journey»...
Саундтрек Говарда Шора к «Властелину Колец» занял первое место в Зале Славы киномузыки на Classic FM27.08.25
Канадский композитор Говард Шор, лауреат премий «Оскар» и «Грэмми», третий год подряд занимает первую строчку в Classic FM Movie Music Hall of Fame...
Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA25.08.25
Пластинка стала результатом личного опыта автора — она была вдохновлена периодом бессонницы, которую Кидо переживал во время работы над Stories in White...
Такахиро Кидо представил второй главный сингл «Northern waltz» с нового сольного альбома11.08.25
Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, выпустил второй главный сингл «Northern waltz» с грядущего сольного альбома INSOMNIA...