Вышел альбом Einaudi vs Einaudi, совместная работа Людовико Эйнауди и его сына, Лео Эйнауди

Einaudi vs Einaudi — совместный EP, в рамках которого сын композитора Людовико Эйнауди, Лео Эйнауди, предлагает новый взгляд на восемь композиций из альбома The Summer Portraits. Релиз доступен в цифровом формате с 29 августа, а 17 октября выйдет на виниле под лейблом Decca.

Проект воплощает творческий диалог между Людовико и Лео, чьи роли пересекались в саундтреках, театральных постановках и других музыкальных проектах. В Einaudi vs Einaudi Лео превращает оригинальные композиции отца в переработанные версии, сохраняя их душу, но придавая новые оттенки и динамику

«Сотрудничество с моим отцом всегда строилось на глубоком взаимопонимании, и создавая эти версии, я позволил лучшим граням его музыки проникнуть в моё воображение, чтобы подарить композициям новую форму, уважая их суть», — объясняет Лео, называя процесс «путешествием постоянного открытия».

Людовико Эйнауди тоже отметил особую связь с сыном и отметил его уникальную чувствительность:

«Лео обладает художественной восприимчивостью, которую я считаю глубоко личной. Он предлагает свежее прочтение моих произведений, сохраняя при этом их дух».

Первым синглом с альбома стал «Rose Bay» (Reworked by Leo Einaudi), ставший небольшим «окном» в атмосферу новой работы — электронные текстуры и ритмы органично вплетаются в лирику оригинала.

Альбом длится около 34 минут и включает такие треки, как «In Limine», «Jay», «Pathos», «To Be Sun» — все они подверглись авторской интерпретации Лео Эйнауди.

