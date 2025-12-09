Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 2026

Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 202609.12.25
Саундтрек Макса Рихтера к драме «Гамнет» получил номинацию на премию Golden Globe 2026. Альбом фигурирует в категории Best Original Score – Motion Picture (Лучший оригинальный саундтрек к кинофильму).
Hamnet — одна из ключевых картин, претендующих на множество наград этого сезона, включая номинации за лучший фильм, режиссуру и актёрскую работу.
Рихтер выпустил музыкальное сопровождение к «Гамнету» 21 ноября 2025 года. Альбом доступен на стриминговых платформах и включает 18 треков общей продолжительностью около 67 минут.
В комментариях к работе композитор объяснял, что при работе над саундтреком он использовал инструменты и приёмы, характерные для эпохи Елизаветинской Англии, но адаптировал их под психологическое содержание фильма — темы утраты, семьи, любви, наследия и памяти.
Читайте также: Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
