Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 2026

Саундтрек Макса Рихтера к драме «Гамнет» получил номинацию на премию Golden Globe 2026. Альбом фигурирует в категории Best Original Score – Motion Picture (Лучший оригинальный саундтрек к кинофильму).

Hamnet — одна из ключевых картин, претендующих на множество наград этого сезона, включая номинации за лучший фильм, режиссуру и актёрскую работу.

Рихтер выпустил музыкальное сопровождение к «Гамнету» 21 ноября 2025 года. Альбом доступен на стриминговых платформах и включает 18 треков общей продолжительностью около 67 минут.

В комментариях к работе композитор объяснял, что при работе над саундтреком он использовал инструменты и приёмы, характерные для эпохи Елизаветинской Англии, но адаптировал их под психологическое содержание фильма — темы утраты, семьи, любви, наследия и памяти.

