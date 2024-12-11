Юки Мурата поделилась 17-м треком «blizzard» с альбома «24 Piano Sketches»11.12.24
Юки Мурата, композитор и пианистка японской группы Anoice, продолжает свой долгосрочный музыкальный проект 24 Piano Sketches. На днях она выпустила 17-й трек под названием «blizzard». Композиция доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах и сопровождается уникальной фотографией, сделанной на Polaroid.
Проект 24 Piano Sketches стартовал в начале года и представляет собой концептуальный альбом, где каждый месяц публикуются две новые композиции. Всего за год Юки планирует представить 24 трека. Каждая из композиций иллюстрирует определённое настроение и события, связанные с изменениями времени года.
Трек «blizzard» вдохновлён зимним пейзажем и мистической атмосферой мягко падающего снега. В описании к треку Юки поделилась личными впечатлениями: «Снег в японском языке обозначается иероглифом 『雪』, и произносится так же, как мое имя — Yuki. Я немного грущу от того, что в Токио почти не бывает снега».
Эта композиция отличается изысканной минималистичной аранжировкой, где основное внимание уделяется тонкой игре на пианино. «blizzard» позволяет слушателям ощутить красоту и таинственность зимнего времени года.
Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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