Юки Мурата поделилась 17-м треком «blizzard» с альбома «24 Piano Sketches»

Юки Мурата, композитор и пианистка японской группы Anoice, продолжает свой долгосрочный музыкальный проект 24 Piano Sketches. На днях она выпустила 17-й трек под названием «blizzard». Композиция доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах и сопровождается уникальной фотографией, сделанной на Polaroid.

Проект 24 Piano Sketches стартовал в начале года и представляет собой концептуальный альбом, где каждый месяц публикуются две новые композиции. Всего за год Юки планирует представить 24 трека. Каждая из композиций иллюстрирует определённое настроение и события, связанные с изменениями времени года.

Трек «blizzard» вдохновлён зимним пейзажем и мистической атмосферой мягко падающего снега. В описании к треку Юки поделилась личными впечатлениями: «Снег в японском языке обозначается иероглифом 『雪』, и произносится так же, как мое имя — Yuki. Я немного грущу от того, что в Токио почти не бывает снега».

Эта композиция отличается изысканной минималистичной аранжировкой, где основное внимание уделяется тонкой игре на пианино. «blizzard» позволяет слушателям ощутить красоту и таинственность зимнего времени года.