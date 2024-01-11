Новая работа «Wires» композитора Игоря Хабарова была опубликована совсем недавно, но уже успела полюбиться преданным слушателям. Это особая композиция из архива музыканта, часто исполняемая им на концертах, и, более того, созданная во время импровизации на одном из выступлений Игоря Хабарова.

«Этим релизом я хочу передать уникальность и ценность тех мгновений, когда музыкант освобождается от тщательного планирования своей работы и полностью отдается потоку импровизации. В такие моменты рождается нечто действительно оригинальное. «Wires» – это те самые невидимые нити, которые управляют творцом во время таких порывов», – пишет в своей официальной группе Игорь Хабаров.

После продолжительного молчания музыкант объявил о разработке сольного мини-альбома, который увидит свет уже в феврале этого года. Релизы, записанные на тихом приглушенном пианино, сложатся в единую мощную и концептуальную работу, которую с нетерпением ожидают поклонники творчества композитора.

Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. Благодаря образованию инженера и математическому складу ума он выработал собственный творческий подход, основанный на синергии точных закономерностей музыкальной гармонии и свободного полета композиторской мысли. С помощью минимального набора музыкальных средств Игорь пытается выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Он ищет вдохновение в природе, реках, озерах, морях и пейзажах родного Петербурга — музыка композитора наполнена легкой тоской, что порой свойственно и его родному пасмурному городу. Подробнее с творчеством Игоря Хабарова можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.



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