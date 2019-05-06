На лейбле Parlophone вышел новый альбом Мартина Кольштедта «Ströme», каждая из восьми композиций которого представляет собой сочетание двух оригинальных пьес немецкого композитора. В сотрудничестве с 50 вокалистами лейпцигского хора Гевандхауза он применил свой композиторский талант к первому из когда-либо существовавших музыкальных инструментов — человеческому голосу.

Сотрудничество всегда было ключевой составляющей творчества Мартина. Чтобы выразить свои идеи, он работал вместе с такими артистами, как Hundreds, Christian Löffler, Douglas Dare, FM Belfast и Dwig. В «Ströme» композитор последовательно придерживается своей творческой концепции. Как для Кольштедта, так и для хора и его директора Грегора Мейера альбом стал вызовом и экспериментом. В частности, хор пел без классической нотации и с широкими возможностями для импровизации. Результат — абсолютный динамизм материала, полный неожиданных искажений и деликатных подходов, лишенный всяких предубеждений, как должна звучать современная классическая музыка.

Альбом был записан в рамках проекта Two Play To Play Карена Лаубе и Матиаса Крэхенбиля, в котором Кольштедт принял участие в сентябре 2017 года. Вместе с хормейстером Грегором Мейером композитор записал новые аранжировки своих произведений. В июне прошлого года состоялись премьерные концерты в Германии, которым предшествовали несколько встреч Мартина и Грегора. На подготовку материала и репетиции ушло десять месяцев.

Хор Гевандхауза входит в состав одноименного оркестра, который в свою очередь является официальным оркестром Лейпцигской оперы. Его руководителями в том числе были такие знаменитые дирижеры, как Феликс Мендельсон и Вацлав Нейман.

Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

