Второй альбом известного австралийского коллектива, который намечен к выходу на сентябрь, включает две мировые премьеры (Unexpected News и No Uncertain Terms) и новое прочтение одного из произведений (By All Means) американского композитора Нико Мьюли, а также Сонату №1 Филипа Гласса для скрипки и фортепиано. Все пьесы были записаны ансамблем под управлением дирижера Гордона Гамильтона (Gordon Hamilton) и при участии баритона Бретта Брауна (Brett Brown), скрипачки Александры Осборн (Alexandra Osborne), пианистки Салли Уитвелл (Sally Whitwell).

Камерный ансамбль Omega основал в 2005 году кларнетист Дэвид Роуден (David Rowden). Коллектив состоит из наиболее выдающихся музыкантов Австралии, а также зарубежных приглашенных артистов. Помимо работы в Omega, многие из солистов также играют в симфонических оркестрах, в числе которых Сиднейский, Мельбурнский, Аделаидский, Оркестр Австралийской Оперы и Национальный симфонический оркестр США. Репертуар ансамбля разнообразен и зачастую отличается творческой смелостью, от музыки конца эпохи барокко до произведений XX века, а также мировые и австралийские премьеры.

Филип Гласс — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах.

Преданный последователь Филипа Гласса, Ник Мьюли быстро осуществил свою мечту и в свои неполные 30 лет уже работал вместе с маэстро. Он помог Бьорк с аранжировками в студии, а позже по ее протекции работал с Anthony & the Johnsons и группой Grizzly Bear. Еще до 40 лет он успел сочинить полсотни классических произведений, знаменитую оперу Two Boys, сочинения для хоров, ансамблей, оркестров, саундтреки для кино, десятки аранжировок для поп-артистов (от группы Mew до Usher), музыку для танцевальных постановок и театра. Особенно успешной стала Sentences о жизни великого математика Алан Тьюринга.

