Нильс Фрам анонсировал выход сборника Encores 3 — третьей и последней части серии, созданной по мотивам альбома All Melody. Этот и два предыдущих миньона из этой серии будут доступны уже в октябре в виде цельного полноформатного 80-минутного релиза под названием All Encore.

Если в Encores 1 композитор сфокусировался исключительно на акустическом звучании фортепиано и фисгармонии, в Encores 2 акцент уже был сделан на эмбиенте, а в Encores 3 — на ударных и электронике. «Идея All Encores — тройной альбом, каждая часть которого обладает своими особыми музыкальной стилистикой и темой — должна была быть реализована еще в All Melody. Но последний превзошел сам себя, поэтому пришлось отказаться от его изначальной концепции. Идею Encores можно обозначить как музыкальные острова, которые являются спутниками материка All Melody».

Придуманный в процессе записи All Melody и отточенный на живых выступлениях Фрама All Encores является свидетельством исключительной способности немецкого композитора творить прямо на сцене. Произведение Artificially Intelligent демонстрирует возможности органа «безумного профессора»; All Armed, который Нильс исполнял только на концертах и который регулярно мелькает в сет-листах с 2015 года, теперь впервые доступен в записи; последний трек Encores 3, а также одноименная серия Amirador, которая отсылает к испанскому аналогу слова «наблюдать» (mirar) и намекает на то, что будет дальше.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.