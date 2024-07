Вслед за успехом Open Heart Story и его сиквела, мини-альбома More Heart Stories, один из ведущих австралийских современных композиторов Люк Говард выпустил новую студийную работу, получившую название The Sand That Ate The Sea (Песок, который съел море). Альбом вдохновлен одноименным фильмом начинающего австралийского режиссера Мэтью Торна (Matthew Thorne). Живописные кадры идеально сочетаются со струнными и фортепианными аранжировками Люка, небесными голосами британского вокального проекта Shards и австралийско-израильского певца Lior. Музыка и видео вместе представляют собой неидеализированный снимок австралийской глубинки и ее жителей в ожидании шторма.

Основываясь на мифических образах и собственных представлениях о пустыне, Говард впервые написал произведения с участием хора, чтобы передать минималистичную и в то же время всеобъемлющую атмосферу бескрайнего царства песка. «В определенные моменты я старался приблизиться к ощущению духовной музыки, — объясняет Люк. — В классической музыке есть такое направление, как духовный минимализм, творчество Хенрика Гурецкого, Арво Пярта, которое не обязательно является духовным, но его эстетика несет простые истины. Раньше я никогда не писал партии для хора, но поскольку Мэтт был заинтересован в его участии, мы пошли по этому пути, что стало для меня экспериментом. Человеческий голос сопровождается определенным набором ограничений по сравнению с написанием партий для струнных — в конце концов, вокалисты должны дышать! Во время работы в студии мы стремились к достижению одухотворенного звучания и чистоты голосов соборного хора».

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.