Французский композитор выступил в рамках проекта ARTE Concert впервые со своим новым акустическим ансамблем, с которым исполнил Il Travestere, Philémon,Tierras de Fuego и другие свои лучшие произведения. В концерте задействованы фортепиано, струнные, ударные, кларнет, фисгармония, металлофон, шарманка и даже бузуки с гуслями, а сам автор играет на скрипке. Напомним, в прошлом году Chapelier Fou выпустил сразу два альбома — Parallèles и Méridiens.

За псевдонимом Chapelier Fou скрывается самородок из Франции — Луи Варински. Козырь мультиинструменталиста, композиторский подход которого критики любят сравнивать с культовыми Рене Обри и Яном Тирсеном — неповторимый авторский рецепт смешивания электронных инструментов с акустическими на подушке из мягкого семплерного бита. Без всякой претенциозности и концептуальности Луи объединяет в своей музыке синтезаторы, клавесин, гитару, альт, саксофон, кларнет, виолончель и любимую скрипку, на которой играет щипковым методом. Сегодня Chapelier Fou гастролирует по всему миру и является одним из самых плодовитых композиторов, балансирующих на поприще электроники и классической музыки. Подробнее с творчеством Chapelier Fou можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.