Польская мультиинструменталист и композитор Ольга Войцеховская представила новый фортепианный мини-альбом Unseen Traces, не свойственный ее привычному электронному звучанию, зато более уместный в качестве музыки для сегодняшней ситуации в мире. Релиз включает две композиции, которые изначально были написаны для танцевального альбома, и одну новую композицию. «Я надеюсь, что эта музыка успокоит ваши нервы и принесет осознание, что все мы тонем вместе, здесь и сейчас, как единый организм. Давайте начнем работать над восстановлением того, что мы еще не потеряли. Молчание — не выход. Давайте высказываться, будьте креативными, будьте добрыми. Вместе мы не упадем», — воодушевляет Ольга.

<a href="http://astrangelyisolatedplace.bandcamp.com/album/unseen-traces">Unseen Traces by Olga Wojciechowska</a>

Ольга Войцеховская (Olga Wojciechowska) — польский композитор и мультиинструменталист, чьи интересы лежат в диапазоне между современной классической, экспериментальной и электронной музыкой. Авторские композиции девушки часто используют признанные режиссеры и хореографы для своих танцевальных, театральных и мультимедийных проектов по всему миру. Ее партитура для балетной постановки Cygne в исполнении оркестра Оперного театра Осло была использована в саундтреке к фильму Вим Вендерса «Храм культуры». В составе различных ансамблей Ольга сотрудничала со многими современными композиторами, такими как Нильс Фрам (Nils Frahm) и Грег Хейнс (Greg Haines).