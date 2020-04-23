Сочетая мощь технологий с органической красотой и эмоциями фортепиано, Stratus является новым невероятным инструментом, который добавляет глубину, динамику и тембр музыке. Созданный в сотрудничестве с исландским композитором и продюсером Оулавюром Арналдсом универсальный, многомерный инструмент меняет пространство и время с помощью сложной цепочки полиритмических фортепианных структур. Именно он синхронизирует игру двух дисклавиров Yamaha и является одним из центральных элементов нового шоу re:act, с которым пианист выступит в России в октябре. Самостоятельная игра инструментов, созданных японской компанией, станет органичным продолжением музыкальной мысли Арналдса, рождающего на сцене алхимию высоких технологий и первозданной акустики.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой осенью композитор Оулавюр Арналдс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 12 октября в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds