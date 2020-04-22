Итальянский пианист представил официальное видео на композицию Share the World, которое стало саундтреком празднования полувекового юбилея Дня Земли на популярном телеканале National Geographic. Живописные кадры с чудесами света, городами, людьми, животными и природой демонстрируют скорейшее желание человечества вернуться к прежнему образу жизни и путешествиям. Одноименный альбом Алессандро Мартире наполнен впечатлениями и эмоциями от поездок композитора по миру. В нем он делится с миром теплом, оптимизмом и надеждой на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. Релиз состоит из 11 произведений, которые были записаны в Москве при участии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra.

День Земли — придуманное в 1970 году американским активистом и сенатором Гейлордом Нельсоном мероприятие, призванное побудить людей внимательнее относиться к хрупкой и уязвимой окружающей среде нашей планеты. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.