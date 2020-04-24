Нидерландский пианист представил клип на свой новый сингл, получивший название Solitude. Созданная в условиях вынужденной изоляции совместная работа Бевинга и индийского режиссера Суприты Чита передает ощущение созерцания и надежды. Она является результатом случайного интернет-знакомства Юпа и Суприты и неизбежного объединения самостоятельных произведений двух авторов, поскольку видеоряд и музыка были созданы примерно в одно и то же время, но в разных частях света, без предварительных договоренностей и контактов.

«Эту пьесу я сочинил в уединении в ответ на глобальный кризис. Мои мысли и молитвы с каждым, кто ее слушает, или с самим собой в темном конце пандемии. Надеюсь, когда мы пройдем через все испытания, то увидим какие-то изменения в масштабах всей планеты. Я очень надеюсь на будущее в этом смысле. Будьте счастливы, будьте в безопасности, будьте здоровы», — вдохновенно говорит композитор.

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.