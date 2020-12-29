В завершении этого беспрецедентно тяжелого года резиденты агентства Von der Haardt приняли участие в благотворительном сборнике Haingeraide, все доходы от которого перечислят медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières). Компиляция включает ранее неизданные произведения и ремиксы 18 композиторов со всего мира, в числе которых Софи Хатчингс, Grandbrothers, Kiasmos (дуэт Оулавюра Арналдса и Януса Расмуссена), Lambert, Hania Rani, Поппи Акройд и многие другие. Идея релиза заключается в том, чтобы в эпоху социального дистанцирования и самоизоляции ощущать себя вместе, вдохновлять друг друга, одновременно поддерживая тех, кто находится на передовой пандемии, формируя своего рода сообщество и укрепляя связи с помощью музыки.

«Еще в средние века эльзасские и пфальцские фермеры учредили Haingeraide как форму кооператива по управлению лесными и земельными ресурсами. Но сегодня это больше, чем просто совместный альбом или благотворительный проект. Это вариант новой модели взаимодействия в будущем, основанной на сотрудничестве как высшей ценности общества. — говорит глава агентства Ральф Димерт. — Несмотря на трудное положение культурной и других отраслей экономики, важно помнить о гораздо более сложной борьбе, которую ведут врачи на передовой пандемии. С возвращением нашего общества к национальным режимам и закрытию границ, к сожалению, мы забываем о тех, кто живет не в привилегированных странах Запада. Вот почему мы решили пожертвовать всю прибыль от компиляции независимой гуманитарной неправительственной организации “Врачи без границ”, которая оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим от конфликтов, эпидемий, стихийных бедствий или исключенных из системы здравоохранения».

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арналдс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds