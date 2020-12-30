Знаменитый канадский композитор стал автором саундтрека к драме «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman) режиссера Корнела Мундруцо. В основе сюжета лежит трагическая история бостонской пары в исполнении Ванессы Кирби и Шайи Лабаф, чей опыт домашних родов закончился катастрофой. Музыка Говарда Шора соответствует тонкой, трогательной атмосфере картины, играя особое значение в 24-минутной вступительной сцене родов, снятой за один дубль. По мере развития сюжета музыка становится все более агрессивной и острой. Мировая премьера фильма состоялась 4 сентября на 77-м Венецианском международном кинофестивале, в ограниченный прокат в кинотеатрах лента вышла сегодня, а 7 января 2021 года станет доступна на Netflix. «Фрагменты женщины» — третий после фильмов «Забавный парень» (Funny Boy) и «Папина дочка» (Le Prince Oublié), для которого композитор написал музыку в 2020 году.

Говард Шор (Howard Shore) — пожалуй, самый титулованный североамериканский кинокомпозитор. В общей сложности он написал саундтреки к более чем 100 фильмам и был удостоен не только многчисленных премий «Оскар», «Грэмми», «Золотой Глобус», но и почетного звания Офицера Ордена Канады за высокие заслуги в области кино и музыки. В послужном списке маэстро значится сотрудничество с Мартином Скорсезе, Дэвидом Кроненбергом, Дэвидом Финчером и многими другими выдающимися режиссерами. На сегодняшний день в дискографии композитора саундтреки к десяткам фильмов, среди которых «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «Сумерки. Сага. Затмение», «Догма». Наиболее выдающимся достижением композитора принято считать его работу над саундтреком к трилогии «Властелин колец». Подробнее с творчеством Говарда Шора можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.