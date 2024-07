Новая часть культового аниме Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time режиссера Хидэаки Анно (Hideaki Anno) получит долгожданное продолжение. Это четвертый и последний фильм в тетралогии Rebuild of Evangelion, основанный на сериале «Евангелион». Изначально его выход намечался на 2015 год, но из-за участия Анно в создании картины «Годзилла: Возрождение» и, впоследствии, пандемии коронавируса COVID-19 премьера была перенесена на 23 января 2021 года. Звуковую дорожку к фильму традиционно написал японский композитор Сиро Сагису. Главной музыкальной темой стала песня One Last Kiss популярной певицы Хикару Утады (Hikaru Utada). Оригинальный саундтрек станет доступен 10 февраля 2021 года.

Сиро Сагису (Shiro Sagisu) вышел из джазовой среды, продюсировал артистов всех мастей и жанров, метал-оперу и саундтреки для кино, в числе которых перезагрузка легендарной франшизы «Годзилла». Однако наибольший успех Сагису снискал в японской анимации. Авторству композитора принадлежит музыка к Attacker You!, Ai City. Final Fantasy VI, «Надя с загадочного моря», «Евангелион». Его отношения с творением режиссера Хидэаки Анно длятся десятилетия и явно не собираются заканчиваться.