Абель Коженевский (Abel Korzeniowski) лично в сопровождении симфонического оркестра представит свои монументальные работы в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга. Гостям вечера представится редкая возможность увидеть автора музыки к шедеврам Тома Форда, Мадонны и Фрица Ланга за дирижерским пультом и пережить уникальный опыт знакомства с произведениями одного из самых актуальных композиторов нашего времени. В программе концерта прозвучат лучшие работы польского мастера, в числе которых саундтреки к таким фильмам, как «Одинокий мужчина», «Ромео и Джульетта», «Под покровом ночи», телесериалу «Страшные сказки» и другим известным кинолентам.

Расписание концертов:

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22 октября — Москва — Светлановский зал ММДМ

24 октября — Санкт-Петербург — ДК им. Ленсовета

Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.